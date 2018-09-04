Mizah dergisi sahibi Çağın Türker'in öldürülmesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı: Türker ve saldırgan aynı karede

İstanbul'da mizah dergisi sahibi Çağın Türker'in yumruklu saldırıya uğrayarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan Yusuf Ş. adliyeye sevk edildi. Polis soruşturması sonucu şüphelinin gece boyunca Çağın Türker'le aynı masada oturup sohbet ettiği belirlendi. Çağın Türker'in yediği yumruğun ardından bilincini kaybettiği ve kaldırıldığı hastanede ertesi gün beyin travması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Şüphelinin olay yerinden ayrıldıktan sonra arkadaşlarıyla birlikte başka bir mekanda sabaha kadar eğlendiği tespit edildi. Yusf Ş'nin Çağın Türker'in peşinden koştuğu yumruk attıktan sonra geri döndüğü anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.