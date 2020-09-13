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Mithat Sancar: HDP ile Demirtaş arasında ayrılık veya fesat yaratmaya yönelik girişimler beyhudedir

Buldan ve Mithat Sancar Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etti

13 Eylül 2020 17:11

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş’ı ziyaretlerinin ardından bulundukları açıklamada "HDP ile Selahattin Demirtaş arasında ayrılık veya fesat yaratmaya yönelik girişimler beyhudedir" dedi. 

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etti.

Ziyaretin ardından açıklamada bulunan genel başkanlardan Mithat Sancar, "HDP ile Selahattin Demirtaş arasında ayrılık veya fesat yaratmaya yönelik girişimler beyhudedir. Akıllarından geçirenler bundan vazgeçsinler. Boşa uğraşırlar. Demirtaş içerideki diğer tüm yoldaşlarımız gibi değerli bir varlığımızdır ve birlikte yürüyoruz. Zaten iletişimiz düzenli olarak devam ediyor. Bundan sonra da devam edecektir. Moralini çok yüksek buldum. Bu da bize güç veriyor" diye konuştu. 

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