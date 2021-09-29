Mithat Sancar'dan 'Kürt sorunu' çağrısı: Gelsinler konuşalım, HDP önerilerini sunsun

Liderler Özel programında Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın sorularını yanıtlayan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar Kürt sorunu tartışmalarıyla ilgili "CHP böyle bir öneri attı ortaya, diğer partiler de farklı tonlarda olumlu görüş belirttiler. Gelsinler konuşalım. HDP önerilerini sunsun CHP'ye. İktidar olmaya gerek yok" dedi.

Sancar, "Topluma gelecekte ne yapılacağını göstermek için şimdi oturalım Meclis'e birlikte sunalım. Hangi teklifleri, Meclis'in hangi yöntemleri kullanması gerektiğini birlikte belirleyelim diyoruz. Yoksa biz Meclis'e sunacağımız hazır tekliflere de önerilere de sahibiz" diye konuştu.