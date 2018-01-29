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Mithat Baydur: Türkiye, ABD'de muhatap bulamıyor

29 Ocak 2018 13:30

Ahu Özyurt'un sunduğu Türkiye'nin Gündemi'nde Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtı, harekâtın son durumu ve Türkiye'nin dış politikadaki durumu masaya yatırıldı. Konuklardan Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mithat Baydur Türkiye'nin ABD ve Rusya ile ilişkilerini değerlendirdi. Türkiye'nin ABD ve Rusya ile olmak üzere iki masada satranç oynadığını söyleyen Baydur, "Türkiye, ABD'de muhatap bulamıyor. ABD ile Türkiye ilişkileri dediğimiz zaman konu ister istemez şuraya geliyor: Hangi ABD?" diye konuştu.

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