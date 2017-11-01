MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın, 15 Temmuz'da Genelkurmay'dan çıkış anına ilişkin görüntüleri ortaya çıktı!

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan'ın 15 Temmuz'da Genelkurmay Karargahı'ndan ayrılma anına ilişkin görüntüler ilk kez ortaya çıktı. 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Genelkurmay Karargahı'ndaki güvenlik kamera görüntülerinin bilirkişilerce analiz edildiği rapor, Genelkurmay Çatı Davası'nın dosyasına girdi. Bu raporda MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın Genelkurmay Karargahı'ndan çıkış anı da yer aldı. Bir kadın subayın refakat ettiği Fidan, saat 20.20'de karargahtan ayrılıyor. MİT tarafından TBMM Darbe Araştırma komisyonuna gönderilen raporda, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın 15 Temmuz günü, saat 18.00 sıralarında Genelkurmay Başkanı ile bir arada olduğu esnada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma müdürünü aradığı, ancak Cumhurbaşkanına ulaşamadığı, koruma müdüründen bir anormallik olmadığı yönünde bilgi aldığı aktarılmıştı. Raporda ayrıca MİT Müsteşarı Fidan'ın Genelkurmay Karargahı'nda bir süre beklemeye devam ettiği, ancak Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 'Saldırı ihbarının teyidine yönelik herhangi bir haber gelmemesi üzerine' saat 20.30 da MİT karargahında Suriye Ulusal Koalisyonu eski Başkanı Muaz Hatip ile olan randevusu nedeniyle saat 20.20'de Genelkurmay Karargahı'ndan ayrıldığı belirtilmişti. (DHA)