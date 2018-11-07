‘Miss Bumbum' yarışmasında kavga

Brezilya'da her yıl geleneksel olarak düzenlenen 'popo güzelliği' yarışması Miss Bumbum'un kazananı Ellen Santana oldu. Ancak yarışmada birinci açıklanırken kavga çıktı. 'Bayan Popo' anlamına gelen Miss Bumbum unvanı için yarışan ülkenin dört bir yanından onlarca adaydan sadece 15'i finale kaldı. Finalde yapılan halk oylaması sonucunda Bayan Popo 2018 unvanını Rondonia Eyaleti'nden Ellen Santana kazandı. Ancak bir diğer yarışmacı, bu sonucu beğenmeyerek birinci seçilen 31 yaşındaki Ellen Santana'ya saldırdı.