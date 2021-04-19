T24 LogoT24 Logo
Haberler

Mısra Öz’ün babası: Kızım entübe edilerek uyutuldu

"AKP'den kimse aramadı, aramalarını da istemem"

19 Nisan 2021 11:49

Çorlu Tren Faciası’nda oğlu Oğuz Arda Sel’i kaybeden Mısra Öz, hastanede Koronavirüs tedavisi görmeye devam ediyor. Baba Mehmet Öz, kızının uyutulduğunu söyledi.

Mısra Öz’ün babası Mehmet Öz, Tele1 TV’de kızının son durumuna ilişkin şu bilgileri verdi:

"1 haftadır tedavi görüyor. Doktorlar durumunun iyiye gittiğini söyledi. Ailemde oğlum ve eşim de Koronaya yakalandı. Onların durumu iyi. Mısra uyutuldu. Entübe şekilde. Kontrol cihazlarda. Sıkıntılı bir süreç geçirdi ve yoruldu."

"AKP'den kimse aramadı, aramalarını da istemem"

Çorlu Tren Faciası’na ilişkin de konuşan baba Öz, “Umarım adalet yerini bulur. Ailelerin psikolojileri bozuk. İktidar faciada kulaklarını kapatmış durumda. Beni muhalefetten arayanlar var. Ama iktidardan arayan bile yok. Bu çok acı bir şey. Ülkeyi yönetenlerin insan ayırımı yapmamaları gerekiyor. Ben aramalarını da istemiyorum. Sadece şunu söylemek istiyorum; biz ötekileştirildik. Bu da ailelerin çok zoruna gidiyor.” dedi.

mısra özoğuz arda selmehmet özkoronavirüssalgınçorlu tren faciası

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 7 Haziran 2021

Sedat Peker'in hakkında iddialarda bulunduğu Veyis Ateş HaberTürk TV'de ekrana çıkmadı

Erdoğan'ın karşısında bacak bacak üstüne atan kadın uyarıldı

Şişli’de sokakta şiddet gören kadını, motosikletli grup böyle kurtardı

Cüneyt Özdemir: Turizm Bakanı 'aşılandım' videosu için "Benim de içime sinmemişti" dedi

Bastığı kiriş kırılan hırsız, girmeye çalıştığı pencereden böyle düştü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Şarkıcı Aynur Aydın, köpeğe tecavüz eden kişinin serbest bırakılmasına gözyaşları...

Sedat Peker, Erdoğan'ın yeğeninin eşi Serdar Ekşioğlu ile yaptığı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Uyuşturucu baronu Behçet Töre'den Halil Falyalı iddiası: Birlikte uyuşturucu ticareti...

Veli Küçük: Bakan Soylu doğru söylemiyor!...

Rasim Ozan Kütahyalı'dan Sedat Peker'in iddialarına yanıt: Sezgin Baran Korkmaz'ın...

Sedat Peker'in 'çanta çanta' para gönderdiği iddiasında bulunduğu Metin Külünk...

İsmet Berkan: Sezgin Baran Korkmaz’ın 45 milyon dolar alacağı İnan...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Şarkıcı Aynur Aydın, köpeğe tecavüz eden kişinin serbest bırakılmasına gözyaşları...

Sedat Peker, Erdoğan'ın yeğeninin eşi Serdar Ekşioğlu ile yaptığı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24