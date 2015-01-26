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Mısır’da kadın gösterici Şeyma böyle öldürüldü

26 Ocak 2015 11:24

Mısır’da 25 Ocak 2011’de eski cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek’in devrildiği eylemlerin dördüncü yıl dönümünün arifesinde başkent Kahire’de düzenlenen yürüyüşte Şeyma es-Sabba isimli bir kadın, sokak ortasında öldürüldü. Sosyalist Halk İttifakı Partisi yanlısı grup, “Yaşamak, özgürlük ve sosyal adalet”, “İhanet edenler gitsin” sloganları atarak başkent’teki Tahrir Meydanı’na doğru yürüyüşe geçerken polisin müdahalesiyle karşılaştı. Eylem sırasında Halk İttifakı üyesi 34 yaşındaki Şeyma, nereden geldiği belli olmayan saçmaların kafasına ve vücuduna isabet etmesi sonucu kanlar içinde kaldıktan sonra yaşamını yitirdi.

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