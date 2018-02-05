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Mısır'da 4 bin 400 yıllık rahibe mezarı bulundu

05 Şubat 2018 18:45

Mısır'da arkeologlar, yürüttükleri çalışmalar sonucu 4 bin 400 yıllık rahibe mezarı buldu. Kahire yakınlarında bulunan mezarın, iyi korunmuş ve nadir bulunan duvar resimleriyle süslendiği belirtildi. Mısır eski eserler bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, mezarların Gize Piramitleri yakınlarında yapılan kazı çalışmaları sonucu keşfedildiği bildirildi. Site alanında Eski Krallık'ın Beşinci Hanedanlığı tarafından görevlendirilen kişilerin mezarlarının bulunduğu, bunlardan bazılarının ise 1842 yılından itibaren kazıldığı belirtildi. Mezarların, Beşinci Hanedan'a ait mimari tarz ve dekoratif unsurlarını taşıdığını kaydeden Bakan Halid el-Anani, "Elbette yüksek bir görevli olduğunu ve kraliyet sarayıyla güçlü bir bağlantısı olduğunu biliyoruz" dedi. Duvarlarda, müzik ve dans performanslarının sahneleri ile evcil hayvanlar olarak kullanılan maymunlar da tasvir edildi. Kaynak: NTV

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mısırmezar4 bin yıllık rahibe mezarı

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