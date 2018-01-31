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Misak-ı Milli'nin 98. yıl dönümünde şehitlerin anısına kısa film hazırlandı: Anadan, yârdan vazgeçilir ama vatandan asla!

31 Ocak 2018 15:32

Türk Tarih Kurumu, "Misak-ı Milli'nin Kabul Edilişinin 98. Yıl Dönümünde Kahraman Şehitlerimizin Anısına" başlığıyla kısa film hazırladı. Kısa filmde, milli sözleşmenin haritaları ile o döneme ışık tutan görseller ve efektlere yer verildi. Türk Tarih Kurumu tarafından Misak-ı Milli'nin kabul edilişinin 98. yıl dönümünde şehitler anısına kısa film hazırlandı. "Anadan, yârdan, serden vazgeçilirdi fakat vatandan asla" ifadesine vurgu yapılan filmde, 1. Dünya Savaşı sonlarına doğru tüm dünyada, "Her millet kendi kaderini kendi tayin etmekte söz sahibi olmalı" düşüncesinin ortaya çıktığı hatırlatıldı.

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