Mirai Nagasu, olimpiyatlarda 'triple axel' yapan ilk Amerikalı kadın artistik buz pateni sporcusu olarak tarihe geçti!

Kış Olimpiyatları'nda mücadele veren Mirai Nagasu, 'triple axel' yapan ilk Amerikalı kadın artistik buz pateni sporcusu olarak tarihe geçti. Güney Kore'de devam eden Pyeongchang Kış Olimpiyat Oyunları'nda artistik buz pateni gösterileri devam ediyor. Amerikalı Mirai Nagasu olimpiyatlarda 'triple axel' yapan üçüncü kadın ve ilk Amerikalı kadın sporcu olarak adını tarihe yazdı. 1800'lerin sonunda icat edilen 'triple axel' hareketi bugüne kadar uluslararası yarışmalarda sadece 8 kadın tarafından gerçekleştirilebildi. Olimpiyatlarda ise daha önce bu hareketi Japon Midori ve Mao Asada gerçekleştirebilmişti.