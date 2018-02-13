T24 LogoT24 Logo
Spor

Mirai Nagasu, olimpiyatlarda 'triple axel' yapan ilk Amerikalı kadın artistik buz pateni sporcusu olarak tarihe geçti!

13 Şubat 2018 14:26

Kış Olimpiyatları'nda mücadele veren Mirai Nagasu, 'triple axel' yapan ilk Amerikalı kadın artistik buz pateni sporcusu olarak tarihe geçti. Güney Kore'de devam eden Pyeongchang Kış Olimpiyat Oyunları'nda artistik buz pateni gösterileri devam ediyor. Amerikalı Mirai Nagasu olimpiyatlarda 'triple axel' yapan üçüncü kadın ve ilk Amerikalı kadın sporcu olarak adını tarihe yazdı. 1800'lerin sonunda icat edilen 'triple axel' hareketi bugüne kadar uluslararası yarışmalarda sadece 8 kadın tarafından gerçekleştirilebildi. Olimpiyatlarda ise daha önce bu hareketi Japon Midori ve Mao Asada gerçekleştirebilmişti.

ETİKETLER

mirai nagasuolimpiyatbuz pateni sporcubuz pateni gösteritriple axel hareketi

Diğer Videolar

Ensar Vakfı'na Kızılay üzerinden 8 milyon dolarlık bağış yapan Başkentgaz protesto edildi

Sivas Katliamı davasının avukatı Sarıhan: Affedilen sanığın pişmanlık gösterdiğine dair bir şey göremedik

ÖZET | Kızılyıldız karşısında galibiyet alan Anadolu Efes, üst üste 9'uncu deplasman galibiyetini aldı

Bizim Zamanımız |Oyuncu Cemrehan Karakaş Heja Bozyel'e anlattı: Instagram birçok şeyi öldürüyor

AB Başkanı Faruk Kaymakcı'nın İngilizcesi eleştirilere neden oldu

Arçelik Hindistan pazarına ‘yaşamla’ giriyor: Kadınlar istihdam edilecek, 'sari'ye özel çamaşır makinesi ve çiçekli buzdolapları üretilecek

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24