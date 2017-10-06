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Minik köpeği defalarca tekmeledi!

06 Ekim 2017 13:34

ABD’de bir kadın, köpeğini tekmelediğini gösteren görüntülerin ortaya çıkmasının ardından tutuklandı. ABD’nin Florida eyaletinde genç bir kadının asansörün içinde köpeğini defalarca tekmelediğini gösteren görüntüler ortaya çıktı. Aventura şehrinde bir binanın asansöründe meydana gelen olay sonrası polisler tarafından yapılan araştırmada kadının kimliği belirlendi. Köpeğini tekmeleyen 24 yaşındaki Keevonna Wilson, hayvan zulmü suçuyla tutuklandı. Küçük köpeğin tıbbi inceleme raporunda karnında ağrı olduğu ve morarmalar tespit edildiği belirtildi. Köpeğin bir hayvan barınağına alınarak, burada bakımının yapıldığı bildirildi.

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Köpeği defalarca böyle tekmeledi!

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