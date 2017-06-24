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Minik aslan, iç çamaşırı çekimlerinde Rus modelin yüzüne işedi

24 Haziran 2017 02:36

Bir iç çamaşırı markasının fotoğraf çekimi sırasında, Rus modelin Simba çizgi filminin ünlü sahnesini canlandırıyordu. Ancak beklenmedik bir şey oldu ve minik aslan, Rus model Sveta Bilyalova’nın yüzüne işedi. İç çamaşırı çekimlerinde kullanılacak aslanla ilk önce kısa bir süre yerde oyun oynayan Rus model Sveta Bilyalova, daha sonra Simba çizgi filmindeki sahneyi gerçekleştirmek için minik aslanı havaya kaldırdı. Ancak tam da o sırada hiç kimsenin beklemediği bir olay oldu. Minik aslan Rus güzelin yüzüne işedi. Olanlara rağmen Bilyalova’nın paylaşmaktan çekinmediği görüntüler, Instagram’da 5 binden fazla kez izlendi. (Cumhuriyet)

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