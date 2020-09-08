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Minibüste sosyal mesafe hiçe sayıldı

08 Eylül 2020 12:01

İstanbul Yenidoğan'da bir minibüs şoförü, sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak onlarca yolcu taşıdı. Pes dedirten o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Dün akşamüstü saatlerinde Sultanbeyli-Yenidoğan arası çalışan bir minibüste çekildiği iddia edilen görüntü, izleyenleri hayrete düşürdü. Bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile çektiği görüntüde, kurallara göre yüzde 50 kapasite ile çalışması gereken minibüsün tamamen dolu olduğu ve birçok yolcunun ayakta seyahat ettiği görüldü. Ayakta kalan yolcuların dengelerini korumak için sürekli temasa maruz kaldıkları gözlerden kaçmadı. Yapılan tüm uyarılara rağmen yasal kapasitenin üzerinde yolcu alarak insanların sağlığını hiçe sayan minibüs şoförünün bu duyarsızlığı pes dedirtti. Vatandaşlar bu ve benzeri şekillerde sosyal mesafe kurallarını umursamayan kişilere gerekli işlemlerinin yapılması için yetkililerin denetimlerini sıklaştırmasını istiyor.

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