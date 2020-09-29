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Minibüste maskesini düzgün takmayan yolcunun tepki toplayan görüntüleri

Uyarılan yolcu maskesini taktı ancak bir süre sonra tekrar indirdi

29 Eylül 2020 17:25

Antalya’da şehiriçi yolcu minibüsünde maskesini düzgün takmayan ve alkol alan bir yolcunun görüntüleri, sosyal medyada tepkiye neden oldu.

Sosyal medyada paylaşılan ve tepkilere neden olan görüntü, Antalya - Serik yolcu minibüsünde çekildi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir yolcu, maskesini düzgün takmadığı için diğer yolcular tarafından uyarılan yolcu maskesini taktı ancak bir süre sonra tekrar indirdi.

Yolcu, yanında getirdiği alkolü içmeye başladı. Cep telefonundan açtığı bir videoyu izlerken alkol almayı sürdüren kişi sosyal medyadan tepki çekti.

 

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