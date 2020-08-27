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Minibüste maske tartışması kavgaya dönüştü

"Bebeğine sarılan anne ardından minibüsü durdurarak indi"

27 Ağustos 2020 14:30

Edirne’de Koronavirüs tedbirleri kapsamında şehir içi minibüslere maskesiz binmek yasak olmasına rağmen minibüse maskesiz binen yaşlı bir erkek şahıs, minibüs şoförü ve yolcular tarafından uyarıldı.Uyarıların tartışmaya dönüşmesinin ardından yolcular, yaşlı kişinin minibüsten inmesini isteyince gerginlik yaşandı.

Tehdit ve hakaretler ile birlikte tartışma büyüyerek yumruklu kavgaya dönüştü.Maskesini takmayan yaşlı kişi, kendisini uyaran yaşlı bir erkek şahsa yumrukla saldırdı. Maskesiz şahıs, minibüsteki yolcular tarafından zorla minibüsten indirildi.

Küçük bebeğiyle kavganın ortasında kalan bir anne ise zor anlar yaşadı. ‘Korkma annem’ diyerek, bebeğine sarılan anne ardından minibüsü durdurarak indi.

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