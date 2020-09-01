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Minibüste 'fazla yolcu' tepkisi: Ağabey alacak mısın daha!

"Zaten Koronavirüs var"

01 Eylül 2020 16:01

Diyarbakır'da şehir içi ulaşımı yapan minibüste bulunan yolcular, minibüs kapasitesinin üzerinde yolcu alan şoföre tepki gösterdi.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan bir minibüs, yeni tip Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak kapasitesinin üzerinde yolcu aldı. Bu duruma tepki gösteren yolcular ile minibüs sürücü arasında tartışma çıktı. Cep telefonu kamerasına da yansıyan görüntülerde yolcular sürücüye 'Kaptan bu kadar fazla yolcu alma' 'Zaten Koronavirüs var' 'Yeter ağabey' diyerek tepki gösterdi.

Yolcuların tepkisine rağmen sürücünün yolcu almaya devam ettiği anlar da görüntülere yansıdı.

Kaynak: DHA

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