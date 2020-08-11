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Minibüslerde aynı manzara; 14 koltuklu araçtan 40 kişi çıktı

Bazı minibüsçüler ise geri geri kaçsa da cezadan kurtulamadı

11 Ağustos 2020 09:47

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı ile Türkiye genelinde yapılan Koronavirüs denetimleri sırasında İstanbul Esenyurt'ta yine benzer görüntüler ortaya çıktı. Esenyurt'ta durdurulan bir minibüsten 26'sı ayakta 40 kişi çıktı.

Tıka basa yolcu taşıyan minibüs sürücüsü kendisine soru soran gazetecilere, "Sabah sabah sinirlendirmeyin adamı" diyerek tepki gösterdi. Polisi gören bazı minibüsçüler ise geri geri kaçsa da cezadan kurtulamadı.

 

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