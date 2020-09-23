T24 LogoT24 Logo
Haberler

Minibüsçülerden sağlık çalışanları için saygı duruşu

23 Eylül 2020 13:00

Pendikli minibüsçüler, Koronavirüs sürecinde en ön safta mücadele eden sağlık çalışanları için saygı duruşunda bulundu. Minibüsçülerin bu anlamlı hareketi, Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık çalışanlarına saldırının yaşandığı bu günlerde takdir topladı.

Koronavirüs ile mücadelede en ön safta canla başla mücadele eden sağlık çalışanları için anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Pendik Minibüsçüler Derneğine bağlı hatlı minibüs şoförleri, Pendik’teki minibüs durağında 2 dakika süre boyunca sağlık çalışanları için saygı duruşunda bulundu. Bazı minibüs şoförleri de kornaya basarak saygı duruşuna katıldı.
Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilen yaralılardan birinin hayatını kaybettiği haberi üzerine hasta yakınları, hastane acilindeki sağlık personeline saldırmıştı. Minibüsçülerin bu anlamlı hareketi, sağlık çalışanlarına saldırı olayının yaşandığı bu günlerde takdir topladı.

Saygı duruşu hakkında konuşan Pendik Minibüsçüler Derneği Başkanı Erkan Dakoğlu, “Bugünkü saygı duruşumuzu sağlık kahramanları için yapıyoruz. Kendi iş dalımızda, kendi platformumuzda onların arkasında olduğumuzu ufak da olsa göstermek için bugün burada toplandık. Onların haklarını ödeyemeyiz” dedi.

ETİKETLER

sağlık çalışanlarıminibüssalgınpandemipendikli

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 8 Kasım 2020

Gazeteci Müyesser Yıldız 5 ay sonra ilk kez hakim karşısına çıkıyor: "Yargılanan Yıldız’ın gazeteciliğidir"

Maske takmayan genç, ceza yememek için polis abisini aradı

İzmirli depremzede isyan etti: Biz nasıl vatandaşız, hani kaymakamlık, Kızılay, televizyonlar...

Ünye'de maden karşıtı protestolar 11. gününde devam ediyor: "Komutan biz kazandık dedi, halka karşı zafer kazanılmaz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleşen AKP kongresinde sosyal mesafe unutuldu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

ABD seçimini anlama rehberi | Oval Ofis'e 'bir numara' olarak...

Aydın'da definecilerin kazdığı yerden '2500 yıllık' tarih çıktı!...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Prof. Özgür Demirtaş: Merkez Bankası Başkanı kim olursa olsun, yapılması...

TV100'ün patronu Necat Gülseven ve Medya Grup Başkanı Murat Kelkitlioğlu;...

Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa etti:...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

ABD seçimini anlama rehberi | Oval Ofis'e 'bir numara' olarak...

Aydın'da definecilerin kazdığı yerden '2500 yıllık' tarih çıktı!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24