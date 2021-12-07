Minibüsçülerden "güzergah" eylemi: CHP'liyim, arabamı da yakacağım kendimi de

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı "güzergah" kararını minibüsçüler belediye binası önünde kontak kapatarak protesto etti. Minibüsçüler, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak’a "Sabah farklı, akşam farklı alınan karardan bıktık artık, arabamı da yakacağım, kendimi de" diyerek tepki gösterdi.

Tekirdağ’da SS. 21 Kooperatifine bağlı minibüsçüler, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin aldığı karara karşı, bir araya gelerek eylem yapma kararı aldı. Sabah erken saatlerde Tekirdağ Büyükşehir Belediye Binası önünde toplanarak, kontak kapatan minibüsçüler güzergahlarının değiştirilmesinden dolayı çalışmayacaklarını, gerekirse araçlarını burada bırakıp gideceklerini belirti.

Minibüsçüler, Cumhuriyet Bulvarı ve Sinop Mahallesi güzergahını kullanacaklarını, çevre yolu güzergahını kullanmak istemediklerini dile getirdi. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak’a tepki gösteren minibüsçüler, güzergah kararının bir an önce düzeltilmesini bekliyor.

"Talimat gelmediği sürece bu araçları buradan çekmiyoruz"

S.S 21 No’lu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Ali Karahan konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin almış olduğu UKOME kararına karşı eylem yapıyoruz. Mahkeme kararına uymuyor, mahkeme kararımız olmasına rağmen UKOME kararı alıyor. Belediye başkanı diyor gidin mahkemeye verin, mahkemeyi kazanıyoruz geliyoruz tekrar UKOME kararı alıyorlar. Biz mahkemeden de bıktık, belediyenin almış olduğu UKOME kararından da bıktık. Kadir başkanımızdan talimat gelmediği sürece bu araçları buradan çekmiyoruz, araçları burada bırakıp gideceğiz."

"Arabamı da yakacağım, kendimi de burada yakacağım”

Esnaf Tekin Kaya da bir an önce durumun düzeltilmesini isteyerek, "Bizim zaten kazancımız yok, şu anda otoban yolunda hiçbir tane dolmuş, hiçbir otobüs çalışması mantıklı mı ? O zaman bize desin ki plakaları bize bırakın gidin. CHP’li olduğum halde benim başkanım Ankara’dan İstanbul’a yürüyor, adaleti savunuyor. Bu belediye başkanı da bizi buraya getirmiş. Yahu ben arabamı da yakacağım, kendimi de burada yakacağım” diye konuştu.

"Biz artık bıktık"

Saadetin Özdemir ise “Sabah alınan farklı karardan, akşam alınan farklı karardan bıktık artık. Bu iş burada bize kesin çözüm olarak sunulacak. Yada biz bu işi bırakacağız. Biz artık bıktık. Şu Tekirdağ 2014 yılında büyükşehir oldu ve biz o tarihten beridir uğraşıyoruz. Oldu oldu olmadı arkadaşımızın dediği gibi yakacak mıyız? Yıkacak mıyız bilmiyoruz” dedi.