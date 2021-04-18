Minibüsçüler arasında ‘yolcu alma’ kavgası; darp ettiler, aracının camlarını kırdılar

Mersin’de minibüs kooperatifleri arasında çıkan yolcu alma kavgasında 26 yaşındaki minibüs şoförü Uğur Yorulmaz darp edildi. O anlar kameralara yansıdı.

Mersin’in Akdeniz ilçesinde Kazanlı-Çarşı güzergahında çalışan Kazanlı Minibüsçüler Kooperatifi ile aynı istikamet üzerinde bulunan bir başka minibüs kooperatifi üyeleri arasında yolu akma kavgası çıktı. 16 Nisan Cuma günü minibüs şoförü Uğur Yorulmaz darp edildi, aracının camları kırıldı. Polis ekipleri, saldırıdan sonra kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

"Neden yolcu alıyorsun’ diye tehditler savurdu"

10-12 kişi tarafından darp edildiğini söyleyen Yorulmaz, yaşananları şöyle anlattı:

“Cuma günü Ataş yolunda yolcuya durdum. Yolcuyu almak isterken aynı hattaki minibüsün şoförü aracından inerek bana doğru koştu. ‘Neden yolcu alıyorsun’ diye tehditler savurdu. Doğal hakkım olarak yolcuyu alıp devam ederken bir kez daha önümü kesip tehdit etti. Hemen olayı polise bildirdim. Seferimi tamamlayıp dönerken bir kez daha önümü kestiler. Arabamda çocuklar, kadınlar vardı. Cam parçalarından elleri kesilen kadınlar oldu. Bu sürekli yaşadığımız bir olay. Aracıma sopalarla, kesici aletlerle saldırdılar. Tişörtüm parçalandı, üzeri kan oldu. Aşağı inmedim. İnmiş olsaydım belki şu an burada olmayabilirdim. Yolcuları korumak için arka tarafa geçtim. Aracımın ön camı patladı. Sıkıntısız bir şekilde atlattık, daha kötüsü de olabilirdi. Buna da şükür”

Aynı hatta geçen yıl darp edilen minibüs şoförü Murat Demirkol ise, sert tedbirlerin uygulanmasını istiyerek “1 sene önce de olay başıma geldiğinde yolda küçük bir tartışma ve tehditle başlamıştı. 5-6 kişi demirle sopalarla aracımın içine girerek ben direksiyon başındayken kafama vurdular. Yolcuların içinde beni tehdit edip yaraladılar. Bir sene sonra görüyorum ki değişen bir şey yok. Biz sert tedbirlerin uygulanmasını istiyoruz” dedi.

“Olayları belli bir grup yapıyor"

Kazanlı Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Mehmet Serin de artan soruna çözüm bulunması için çağrı yaptı. Olayların belli bir grup tarafından yapıldığını kaydeden Serin şunları söyledi:

“Yaklaşık bir senedir sessizlik hakimdi. Bu olayları yapan kooperatiften 10-12 kişilik bir grup. Görüntüler incelendiğinde olayları yapanların aynı kişiler olduğu görünecektir. Ben gereğinin yapılacağını ve hak ettikleri cezayı alacaklarına inanıyorum.”