Minibüs, yerde yatan kazazedeye yardıma giden vatandaşların arasına daldı: 1'i ağır dört kişi yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ticari araca çarpıp yaralanan motosiklet sürücüsüne yardım etmek için ticari araçtan inen ve çevreden koşup gelen vatandaşların arasına minibüs daldı.

Yardım için gelen vatandaşlar ve yerdeki yaralı metrelerce sürüklenirken 1'i ağır dört kişi yaralandı. Minibüs sürücüsü aracı bırakıp olay yerinden kaçarken minibüs içinde alkol şişeleri görüldü.

Kaza, Remzi Güven Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre üniversite istikametinden şehir merkezi istikametine seyir halindeki Hasan Sayman’ın kullandığı motosiklet, karşı yönden gelen ve 3538 sokağa dönmekte olan Yunus Emre Özdemir’in kullandığı ticari araç ile kontrolsüz kavşakta çarpıştı.

Ticari araç sürücüsü ve çevredeki vatandaşlar yaralanan motosiklet sürücüsüne yardıma koştuğu sırada üniversite istikametinden şehir merkezi istikametine seyir halindeki sürücüsü belirlenemeyen minibüs, motosiklet sürücüsü ve yardıma koşan vatandaşlara çarparak metrelerce sürükledi.

Minibüs sürücüsü kaza sonrası aracı bırakıp olay yerinden kaçarken ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü Hasan Sayman ağır yaralanırken yardımına koşan minibüsün altında kalan ticari araç sürücüsü Yunus Emre Özdemir, Ferhat Baran ve Azerbaycan uyruklu Samıl Islam Aghalıye Manavgat’ta bulunan hastanelere kaldırıldı.

Güvenlik güçleri olay yerinden kaçan ve olay yerindeki vatandaşların alkollü olduğunu belirttikleri minibüs sürücüsünün belirlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Kazayı balkondan gördüğünü belirten bir vatandaş “Önce buraya düştü motor. Çocuklar buradaydı. Şu araç arkadan gelip hepsini aldı götürdü” dedi.