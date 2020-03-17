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Minaresinin külahı uçan caminin imamı: Sosyal medyadan öğrendim

17 Mart 2020 15:27

Isparta’nın Sav kasabasında şiddetli rüzgar sebebiyle Aşağı Mahalle Sinan Dede Camii minaresinin külah kısmı uçtu. Cami imamı Veysel Boztepe, minare külahının uçtuğunu sosyal medyadan öğrendiğini söyledi.

Isparta'nın merkeze bağlı Sav kasabasında sabaha karşı başlayan şiddetli rüzgarın etkisiyle cami minaresinin külah kısmı uçtu. Sinan Dede Camii İmamı Veysel Boztepe, minare külahının uçtuğunu sosyal medya üzerinden öğrendiğini belirterek, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığına sevindiklerini dile getirdi.

Boztepe, “Ben sosyal medyadan görerek geldim, kimse bana haber vermedi. Öğlen saatlerinde geldiğimde caminin minaresinin bu şekilde olduğunu gördüm” dedi. 

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