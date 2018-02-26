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Minaresi Pisa Kulesi'nden daha eğri olan Ulu Cami restore ediliyor

26 Şubat 2018 15:23

Elazığ Belediyesi Kültür Varlıkları Denetim ve Uygulama Bürosu Başkanı ve Sanat Tarihi Uzmanı Kadir Atıcı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Pisa Kulesi'nin eğiminin 3.2 olduğunu buna karşın Ulu Cami'nin minaresinin 7.2 eğime sahip olduğunu aktardı. İtalya'daki Pisa Kulesi'nden daha eğri olduğu onaylanan Ulu Cami, restorasyon tamamlandıktan sonra turizme açılacak. Elazığ Harput'ta bulunan ve 12. yüzyılda Artuklu Hükümdarı Fahrettin Karaaslan tarafından yaptırılan Ulu Cami ve minaresi restore ediliyor.

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