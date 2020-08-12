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Mimar Sinan’ın 465 yıllık eserinin hali yürek burktu

12 Ağustos 2020 11:13

Mimar Sinan’ın Beşiktaş Meydanı’nda 465 yıllık eseri olan tarihi Sinan Paşa Camii’nin duvarları rutubet nedeniyle dökülmeye başladı. 465 yıllık caminin ciddi şekilde aşınan duvarları, rutubetin önlenememesi halinde caminin kıble cephesinin çökme ihtimalini akıllara getiriyor.

Osmanlı Donanması’nın Kaptan-ı Derya’sı Sinan Paşa tarafından Mimar Sinan'a yaptırılan 465 yıllık tarihi Sinan Paşa Camii ve Külliyesi'nin son vatandaşları düşündürüyor. Caminin içerisinde kıble cephesinde ve her iki tarafındaki duvarlarda yıllardır oluşan rutubet duvarın ve tuğlaların aşınmasına yol açtı. Vatandaşların namaz kıldığı bölümdeki duvarların sıvalarının rutubet nedeniyle dökülmesi tarihi desenlerinde bozulmasına yol açıyor. Tarihi caminin yürek burkan hali kameralara yansıdı.

Osmanlı Donanması Kaptan-ı Deryası Sinan Paşa tarafından yaptırılan caminin inşaatı 1550 yılında başladı. Sinan Paşa'nın ölümü sırasında inşaat bitmediği için, paşa Üsküdar Mihrimah Sultan Camisi'ne defnedildi. Caminin inşaat 1555 yılında tamamlandı.

Mimar Sinan'ın eseri cami 16. yüzyıl Osmanlı işçiliğinin en güzel örneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Ancak önünden ana yol geçmesi ve meydanın trafik yoğunluğu sebebiyle büyük tutulması yüzünden, caminin su drenaj kanalları kaldırıldı. Kanallar Cumhuriyet yıllarında şehir kalabalıklaştığı için kaldırılınca yapının orjinalliği de bozuldu. Bu arada çatıdan akan sular, dış duvardan ve yoldan gelen sular, drenajlı tahliye olmadığı için caminin duvarından içeriye geçiyor. Vakıflar Bölge Müdürlüğü ekiplerinin inceleme yapıp, çözüm üretmesi ile yapılan yanlıştan kaynaklanan rutubet bazı tarihi camilerden önlenmişti.

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