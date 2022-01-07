Mimar gençten ekonomik kriz yok diyen vatandaşa: Ben neden gidiyorum yurt dışına, senin zihniyetindekiler gidecek

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Ekonomiye ilişkin yapılan bir sokak röportajında Türkiye’de açlık ve ekonomik kriz olmadığını söyleyen bir vatandaşa, iki üniversite bitirdiğini ve mimar olduğunu söyleyen bir genç tepki göstererek "Senin zihniyetindekiler gidecek yurt dışına. Ben kendi ülkemden niye gidiyorum? 2 üniversite bitirdim, mimarım. Sen gideceksin" dedi.

İlave TV’nin YouTube kanalında yayınlanan sokak röportajında ekonomik kriz yok diyen vatandaş ile mimar olduğunu söyleyen bir genç arasında geçen diyalog sosyal medyada gündem oldu.

Bir vatandaşın, “Ülkede geçim sıkıntısı yaşayan var ama açlıktan ölüyorum diyen yalan söyler. Ben de sıkıntı çekiyorum” sözlerine karşılık lise öğrencisi olduğunu söyleyen 17 yaşındaki genç kadın, "Cebimde 20 lira var 17 yaşındayım ailemi geçindirmek zorundayım. At gözlüklerinizi çıkarın artık” diyerek tepki gösterdi.

İki üniversite bitirdiğini ve mimar olduğunu söyleyen bir genç ise ekonomik krizin olmadığını söyleyen vatandaşa tepki göstererek şöyle konuştu:

"Senin zihniyetindekiler gidecek yurt dışına. Ben kendi ülkemden niye gidiyorum? 2 üniversite bitirdim, mimarım. Sen gideceksin. Ben ülkemde refah ve iyi şartlarda yaşamak istiyorum. Asgari ücret kazanmak zorunda değilim. İyiye şükret. Hakkını ara. Niye aramıyorsun?”





