Kabine kararları öncesi İstanbul esnafı: Artık altından kalkabilecek noktada değiliz; açılmasını bekliyoruz

Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bir süredir paket servis veya gel-al şeklinde hizmet veren restoran, lokanta ve kafe esnafı bugün açıklanacak olan Bakanlar Kurulu kararlarını beklemeye başladı. Esnaf kararları heyecanla beklediklerini belirterek kademeli bir şekilde açılmak istediklerini ifade ettiler. İstanbul'daki esnaflar "Artık altından kalkabilecek bir noktada değiliz. Bir şekilde gelirimizin artırılması için bir açılış bekliyoruz. Cumhurbaşkanımızdan karar bekliyoruz" dediler.

Türkiye'de gözler, bugünkü ‘yerinde karar' döneminin ilk Bakanlar Kurulu toplantısına çevrildi. Toplantıda düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak dört kategoriye ayrılan illerdeki risk durumuna göre lokantaların açılmasından yüz yüze eğitime, hafta sonu yasaklarından hafta içi kısıtlama saatlerine kadar kademeli normalleşme kararları açıklanacak. Açıklanacak olan kararları İstanbul esnafı da heyecanlı bir şekilde beklemeye başladı. Bazı esnaflar ise ufak tefek hazırlıklar yapmaya başladı. Esnafın beklentileri arasında ise sınırlı sayıda da olsa müşteri alınmasına izin verilmesi geliyor.

“Belli bir kurallar çerçevesinde açılmak istiyoruz"

Kurallara uygun bir şekilde açılmak istediklerini söyleyen bir işletme sahibi, “Belli bir kurallar çerçevesinde açılmak istiyoruz. Bu durum bizi ekonomik olarak çok fazla etkiledi. Artık altından kalkabilecek bir noktada değiliz. Bir şekilde gelirimizin artırılması için bir açılış bekliyoruz. Bir önceki seferde çıkan kurallar masalar arasında belli bir mesafe olması kişi sayısının azaltılması şeklindeydi. Artı dezenfektan ve ateş ölçer kurallarının hepsine de uyduk. Şu anki kuralların ne olacağını bilmiyoruz. Belli kurallar çerçevesinde en azından açılsın yine kurallara uyarız” dedi.

“Kademeli olarak açılmayı heyecanla bekliyoruz”

Tüm kurallara uyduklarını belirten bir restoran sahibi ise, “Sosyal mesafe kurallarına uyarak kademeli olarak açılabiliriz. Spor salonlarına, toplantılara HES koduyla giriliyor. Restoranlara da ilk kademede HES kodu uygulamasıyla başlangıç yapabiliriz. Kademeli olarak açılmayı heyecanla bekliyoruz. Gördüğünüz gibi sosyal mesafe kuralına uyuyoruz, masalarda dezenfektanlarda bulunuyor. Müşterileri ateş ölçerlerle alıyoruz. Genel temizliğe de dikkat ediyoruz” şeklinde konuştu.

46 yıldan beri lokanta işleten bir başka esnaf da “Bu süreçte zorlandık ama açılmasını heyecanla bekliyoruz. En azından masalara 1 kişi alsak bile bize yeter. Bizim her şeyimiz hazır. Cumhurbaşkanımızdan karar bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA