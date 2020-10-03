Milyonlarca deniz canlısı karaya vurdu, hükümet doğal felaket üzerine araştırma başlattı

Rusya’da bulunan Kamçatka bölgesinde kıyılara milyonlarca deniz canlısı vurunca Rus hükümeti doğal felaket üzerine araştırma başlattı.

Rusya’nın Büyük Okyanus’a kıyısı bulunan Kamçatka Bölgesi’ndeki Sahalin Adaları, Kuril Adaları ve Paramuşir Adası çevrelerinde yaşayanlar, 3 gün önce birçok deniz canlısının kıyıya vurduğunu fark ederek yetkililere haber verdi. Bölgeden görüntü ve numune alınmasından sonra daha çok deniz canlısı kıyıya vurdu.

Bölge halkı, başlayan doğal felaketi görüntüleyerek sosyal medya hesaplarında paylaştı. Rus basını bu görüntüleri kullanarak haberler yapınca bölgeye çok sayıda uzman gönderildi. Ahtapot, balina, yengeç, denizaslanı ve milyonlarca küçük canlı türünün kıyıya vurarak öldüğünün anlaşılması üzerine Rusya Hükümeti’de açıklama yaptı.

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuri Trutnev yaptığı açıklamada felakete yol açan sebebin araştırılması için talimat verdiklerini ve araştırma sonuçlarına göre hemen önlem alacaklarını söyledi.