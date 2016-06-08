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Milliyetçilere gen haritaları gösterildiğinde ne tepki verdiler?

08 Haziran 2016 11:10

Uluslararası uçak bileti arama motoru Momondo’nun reklam amacıyla yayımladığı 'DNA Yolculuğu' (DNA Journey) başlıklı video, sosyal medyada sıkça paylaşılıyor. Videoda, kendi etnik kökenlerinden emin ve kendileri dışındaki insanlara ön yargılı olan milliyetçi kişiler, DNA testine tabi tutuluyor. Testin sonuçları karşısında pek çok kişi aslında bütünüyle sandığı ırka mensup olmadığını öğreniyor. Örneğin Almanları sevmediğini söyleyen bir İngilizin genlerinde Alman izlerine rastlanıyor. Sadece İzlandalı olduğu için “Ben bu dünyadaki pek çok kişiden daha önemliyim” diyen bir adamın genlerinin çoğunun başka kökenlere ait olduğu ortaya çıkıyor. Bu video, aslında dünyadaki insanların genlerinin nasıl birbirine karıştığını ve hepimizin herhangi bir ülkenin ya da ırkın mensubu değil, ‘dünya vatandaşı’ olduğumuzu gösteriyor.

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DNAırklardünya vatandaşıtestuluslararası barış

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