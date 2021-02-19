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Milliyet yazarı Abbas Güçlü: Bugünkü eğitim sisteminin tümüyle çöpe atılması gerekiyor

"Eğitim modeli yeniden yapılacaksa üretim liseleri açılmalı"

19 Şubat 2021 15:49

Milliyet yazarı Abbas Güçlü, katıldığı televizyon programında "Eğitim modeli yeniden yapılacaksa üretim liseleri açılmalı. Bugünkü eğitim sisteminin tümüyle çöpe atılması gerekiyor" açıklamasında bulundu.

Milliyet gazetesi yazarı Abbas Güçlü, TV5’te yayınlanan ve Mustafa Deniz’in ve Hasan Basri Akdemir’in sunduğu '4. Güç' programında Türk eğitim sistemi üzerine değerlendirmelerde bulundu. 

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Üniversite sayımızı 76'dan 207'ye, öğrenci sayımızı 1 milyon 600 binden... Almanya'nın çok çok önündeyiz. Bunu Şansölye Merkel'le Almanya ziyaretimde konuşurken, 'Ne kadar var?' dediğimde, bana komik rakamları verdiğinde kendisine 'Bizim 8 milyon 400 bin üniversite gençliğimiz var' deyince, üfledi şaşırdı" sözleri üzerine Güçlü şu yorumu yaptı: 

"Eğitim modeli yeniden yapılacaksa üretim liseleri açılmalı. Bugünkü eğitim sisteminin tümüyle çöpe atılması gerekiyor. Biraz önce ‘207 üniversite, 8 milyon öğrenci’ dediniz, Almanya enayi mi? Niye 200 tane üniversite açmadı? Niye 8 milyon öğrencisi yok? Çünkü yaşam kalitesini yükseltmeniz için ara insan gücünü, kalifiye insan gücünü arttırmanız gerekiyor. Dünya’nın her yerinde, bütün gelişmiş ülkelerinde doğan her çocuğun üniversiteye gittiği başka ülke yoktur."

'"Üretim odaklı liseler artmalı"

Güçlü, üretim odaklı liselerin artırılması gerektiğini ise "Çocuklarımızı sınav bağımlılığından kurtarıp üretim odaklı liselerin sayısını artırmamız gerekir. Üretim odaklı liseler artarsa, ülke önümüzdeki yıllarda Kovid-19’dan çok daha büyük tehlike, açlık tehlikesi geliyor ve biz çocuklarımızın karnını nasıl doyuracağımızı bilmiyoruz. Tarım giderek alan kaybediyor. Kimse çiftçilik yapmıyor. Çiftçi sayısını artmalı" sözleriyle aktardı. 

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