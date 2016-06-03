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Milli Takım oyuncuları Bağdat şarkısını EURO 2016 için yorumladı

03 Haziran 2016 13:46

Ayla Çelik, son günlerde en çok dinlenen şarkılarından biri olan 'Bağdat' şarkısını A Milli Takım futbolcuları ve Fatih Terim ile yeniden besteleyip okudu. A Milli Takım kampını ziyaret eden sanatçı Ayla Çelik, son günlerde en çok dinlenen şarkılarından biri olan 'Bağdat' şarkısını A Milli Takım için yeniden besteledi.. Ayla Çelik'e bu şarkıyı okurken A Milli Takım futbolcuları ve Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim de eşlik etti. A Milli Takım'ın resmi twitter hesabından yayınlanan parça dinleyenler tarafından oldukça beğenildi.

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Milli Takım oyuncularıBağdat şarkısıEURO 2016 için yorumladı

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