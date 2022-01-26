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Milli sporcu İklim Şentunalı, buz tutan Çıldır Gölü'nde performans sergiledi

26 Ocak 2022 12:27

Milli takım sporcusu İklim Şentunalı, Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan Çıldır üzerinde buz pateni performansı sergiledi. Şentunalı'nın performansı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Artistik buz pateni milli takım sporcusu İklim Şentunalı, Ardahan ve Kars il sınırları içerisinde kalan Çıldır Gölü üzerinde buz pateni performansı sergilediği anları sosyal medya hesabında paylaştı. Şentunalı'nın buz tutan Çıldır gölü üzerindeki dansı takipçileri tarafından yoğun ilgi gördü.

İklim ŞentunalıÇıldır Gölübuz pateni

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