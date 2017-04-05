Milli sporcu İbrahim Çolak, Dünya Kupası'ndaki hareketiyle literatüre girdi

Milli cimnastikçi İbrahim Çolak'ın Avustralya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda yaptığı hareket tarihe geçti. Uluslararası Cimnastik Federasyonu halka aletiyle yaptığı harekete Çolak'ın ismini verdi. Türkiye Cimanstik Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Uluslararası Cimnastik Federasyonu tarafından hareketi literatüre geçirilen sporcumuzu ve antrenörünü tebrik ederiz" dendi. Çolak da sosyal medya hesabından yaşadığı mutluluğu şu sözlerle dile getirdi "Yapmak istediğim şeylerden birisi de bir harekete adımı koymaktı. Bunu başardığım için gerçekten çok mutluyum"