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Millî Savunma Bakanlığı: Sinop ve Kastamonu'da mahsur kalan 304 vatandaşımız tahliye edildi

Tahliyelerde 6 helikopter kullanıldı

12 Ağustos 2021 14:57

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Sinop ve Kastamonu'da sel felaketinden etkilenen ve mahsur kalan 304 vatandaşın altı helikopter ile tahliye edildiğini açıkladı.

MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Sinop ve Kastamonu'da etkili olan yağışların ardından meydana gelen sel felaketinde mahsur kalan vatandaşların tahliyesi için çalışmalar devam ediyor. MSB açıklaması şöyle:

"Mehmetçik, Sinoplu ve Kastamonulu hemşehrilerimizle omuz omuza! Bölgede görev yapan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, aralıksız şekilde görev yaparak mahsur kalan vatandaşlarımızın tahliyesine devam ediyor. Şu ana kadar 6 helikopter ile 304 vatandaşımız tahliye edildi."

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msbsinopKastamonu

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