Milli Savunma Bakanı Işık: Yunanistan'ı PKK ve DHKP-C'den tanıyoruz!

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Yunanistan Yüksek Mahkemesi'nin (Arios Pagos), 15 Temmuz darbe girişimi sonrası helikopterle Yunanistan'a kaçan 8 askerinin Türkiye'ye iade edilmemesi yönünde verdiği karar hakkında, "Yunanistan'daki yüksek mahkemenin verdiği karar tam bir hayal kırıklığıdır. Açıkça söylüyorum; bu bir yargı kararı değildir. Bu karar siyasi bir karardır" dedi. Tuzla'daki İstanbul Tersanesi'nde düzenlenen törende konuşan Işık, "Yunanistan'ın biz bugüne kadar PKK ve DHKP-C konusundaki tavrını biliyoruz. O dönem bu örgütlerle ilgili Türkiye'yi hayal kırıklığına uğratan pek çok karar aldığını biliyoruz. Bir grubun darbeye katılması için darbeci sayılması için daha ne yapması gerekiyordu? 248 insanın şehit edildiği, 2 bin 193 insanın yaralandığı hain darbe girişimine katılmış 8 kişinin, daha ne gerekiyordu ki Türkiye'ye iade edilsin" ifadesini kullandı.