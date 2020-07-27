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Milli Savunma Bakanı Akar Mersin'de

27 Temmuz 2020 14:32

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Mersin'de askerleri taşıyan otobüsün kaza yaptığı bölgede incelemelerde bulundu.

Askerleri taşıyan otobüsün Mut-Karaman yolu Zeytinlik mevkisinde devrilmesinin ardından Akar, beraberinde Orgeneral Dündar ile Mersin'e geldi.

Mut ilçesinde Mersin Valisi Ali İhsan Su ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, kaza yerine geçti.
Olay yerinde incelemelerde bulunan Vali Su ve diğer yetkililerden bilgi alan Akar'ın bölgedeki incelemeleri sürüyor.

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