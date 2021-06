Milli Savunma Bakanı Akar Libya'da: "Türkiye ile birlikte Libyalı kardeşlerimiz omuz omuza çalışmalarını sürdürüyorlar"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Libya'nın egemenliği ve bağımsızlığı önemlidir. Biz buraya geldiğimizde birtakım sıkıntılar vardı. Bu sıkıntıları gidermek için gece gündüz demeden karada, denizde ve havada elimizden gelen her türlü gayreti gösterdik" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile resmi ziyarette bulunduğu Libya'da görevli Mehmetçik ile bir araya geldi. Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed El-Haddad, Batı Bölge Komutanı Tümgeneral Usame Cuveyli ve Trablus Bölge Komutanı Tümgeneral Abdülbaki Mervan'ın da yer aldığı programda Akar, personele hitap etti.

"Komşularımızla ilgili konularda üçüncü taraflar objektif olmalı"

Türkiye'nin Libya'daki varlığının Doğu Akdeniz'deki hak, alaka ve menfaatlerin korunması bakımından da hayati önemde olduğunu vurgulayan Akar, "Libya ile deniz yetki anlaşması dâhilinde Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Yunanistan'ın bu anlaşmayı geçersiz kılma girişimleri beyhude çaba. Sorunların uluslararası hukuk, iyi komşuluk, diyalog, barışçıl yöntemlerle çözülmesinden yanayız” ifadelerini kullandı. Kıbrıs'ta denenmiş ve başarısız olduğu görülmüş çözüm önerilerinin tekrar görüşülmesinden hiçbir sonuç alınamayacağının açık olduğunu belirten Akar, Kıbrıs'ta iki devletli yapının artık tek çözüm olduğunu vurguladı.

Akar, Türkiye'nin kimsenin toprağında, hak ve hukukunda gözü olmadığının altını çizerek, "Uluslararası hukuk çerçevesinde tüm komşularımızın egemenlik haklarına, toprak bütünlüğüne saygılıyız. Ancak hakkımızı çiğnetmeyiz. Hiçbir oldu bittiye izin vermeyiz. Bunu herkes idrak etmeli" dedi.

Kıbrıs'ta egemen ve bağımsız bir Türk devleti vurgusu yapan Akar, "Biz barış, huzur, diyalog, iyi komşuluk ilişkileri diyoruz. Buna karşılık maalesef Yunanistan tarafında devamlı tahrik, kriz çıkartma, saygısızlık ve tehdit dili var" dedi.

Türkiye'nin diyalogdan yana olduğunu vurgulayan Akar, "Komşularımızla ilgili konularda üçüncü tarafların objektif olmalarını bekliyorum. Konulara, makul ve mantıklı yaklaşmalarını bekliyorum. Herhangi bir şekilde Türkiye ile Yunanistan arasındaki problemlerin AB ile problem, ABD ile problem şekline dönüştürmemesini kendilerine söylüyorum. Sonuç olarak, hakkımızı çiğnetmeyeceğiz" diye konuştu.

"Soykırım olarak nitelemek gaflettir, cehalettir ve yanlıştır"

Akar, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının 23 Nisan'da başlatıldığını anımsatarak, "Terör belasından asil milletimizi kurtarmak için yapılması gereken ne varsa hepsini yaptık, yapmaya devam ediyoruz. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar da devam edeceğiz. Şu ana kadar 54 terörist etkisiz hale getirildi. Bütün mağaralara, inlere girildi. En son dün biri bölge sorumlusu olmak üzere 7 terörist bulundukları mağarada etkisiz hale getirildi. Bu mücadele devam edecek” dedi.

Türkiye'nin Suriye'de de hayatın normale dönmesi için elinden gelen gayreti gösterdiğini vurgulayan Akar, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Teröristler oradaki barış ve huzuru bozma çabasında. Onlara müsaade etmiyoruz. Bunları yapanlar müstahakkını buluyor. Her türlü karşılığı veriyoruz. Türkiye sadece topraklarındaki 4 milyon Suriyeli kardeşine bakmıyor, Suriye'nin kuzeyinde Silahlı Kuvvetlerimizin kontrol ettiği alanda 5 milyon Suriyeli kardeşlerimiz var. Onların, sağlık, eğitim, yol, su, elektrik gibi ihtiyaçlarını karşılayıp, oraların normalleşmesi için gerekli gayretleri gösteriyor”

Azerbaycan'ın Karabağ'ı özgürlüğe kavuşturduğunu, orada huzuru ve sükûnu sağladığını ifade eden Akar, "Biz de onların haklı davasında yanlarında olduk. Bundan sonra da sonuna kadar olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Akar, "Yüzyıllardır birlikte yaşayan Türk ve Ermeni toplumları arasında 1915'te bazı yaşananları 'soykırım' olarak nitelemek gaflettir, cehalettir ve yanlıştır. Barışa, huzura, iyi komşuluk ilişkilerine giden yolun da tahrip edilmesidir. Bu iş tarihçilerin işidir. Herkes burnunu sokmasın. Herkes, arşivini açsın. Biz çok rahatız. Amerikan arşivlerine bakarsanız, o dahi olayın çözümüne yardımcı oluyor. Açık olan gerçekleri çarpıtmak hiçbir şekilde doğru değildir” dedi.

Bakan Akar, FETÖ ile mücadelelerinin de kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.

"TSK en az Covid-19 vakası görülen silahlı kuvvetlerden”

Askeri birliklerde Covid-19 ile mücadelenin katı ve sert tedbirlerle devam etmesi talimatını veren Akar, maske, mesafe ve temizlik ile alınan tedbirlere harfiyen uyulmasını istedi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) dünyadaki ordular arasında en az Covid-19 vakası görülen silahlı kuvvetlerden olduğuna dikkati çeken Akar, bu konuda emeği olanlara teşekkür etti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin yoğun bir dönemde geçtiğine dikkati çeken Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri bu yaptığı faaliyetler çerçevesinde aklın ve bilimin ışığında, anayasa çerçevesinde yasalar ve Cumhurbaşkanımızın direktifleri ve yasalar doğrultusunda, sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında, milletinin emrinde, görevinin başındadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Faaliyetlerimizi yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar bugünlere bu seviyelere gelmemizi sağlayan bütün devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı saygıyla ve şükranla anıyorum. Libyalı kardeşlerimiz dahil, bütün aziz şehitlerimizi saygıyla anıyorum" dedi.

“Türkiye ile birlikte Libyalı kardeşlerimiz omuz omuza çalışmalarını sürdürüyorlar”

Akar, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kendi hak ve menfaatlerini savunmanın yanı sıra dost ve kardeş ülkelerin haklı davalarında da onların yanlarında olmaya devam ettiğini söyledi. Türkiye ile Libya'nın ortak tarih ve değerlere sahip olduğunu belirten Akar, bundan dolayı Türk askerinin Libya'daki varlığının kardeşlerinin hak ve hukukunu korumak ve onlara yardımcı olmaktan kaynaklandığını vurguladı.

Libya'nın Libyalılara ait olduğunu ve tek Libya'dan yana olduklarını ifade eden Akar, "Libya'nın egemenliği ve bağımsızlığı önemlidir. Biz buraya geldiğimizde birtakım sıkıntılar vardı. Bu sıkıntıları gidermek için gece gündüz demeden karada, denizde ve havada elimizden gelen her türlü gayreti gösterdik. Yapılan emekler bir noktaya geldi. Geldiğimiz noktada önemli sonuçlar elde edildi. Burada silahlı kuvvetlerin yapılanması, teşkilatının modernize ve organize olması için Türkiye ile birlikte Libyalı kardeşlerimiz omuz omuza çalışmalarını sürdürüyorlar. 2020'ye kadar Libya'da kimseler yoktu. Biz iyi gün değil, kara gün dostuyuz. Bu manada ortak tarihimize ve değerlerimize sadık kalarak her türlü riski aldık, almaya da devam ediyoruz. Önemli olan birliğimiz ve beraberliğimiz, Libya'nın sulh ve sükuna kavuşmasıdır, ateşkesin devamlılığıdır. Bunun sonucu barış ve huzurun gerçekleşmesidir. Yapmaya çalıştığımız gayret budur. Burada, Kara Harp Okulundaki masum 26 gencin katledilmesini, Tarhuna’daki toplu mezarları unutmadık, unutmayacağız. Diğer taraftan hayatın bir an önce normalleşmesi EYP ve mayınların temizlenmesi başta olmak üzere, eğitim, yardım ve danışmanlık faaliyetleri dahil yapabileceğimiz ne varsa bunları inşallah gerçekleştireceğiz. Kardeş Belediye hizmetleri konusundaki desteklerimiz dahil. Bugüne kadar 10 bin civarında Libyalı kardeşimize muayene ve tedavi hizmeti verildi. Bugüne kadar 4 bin 407 EYP tespit edildi. EYP nedeniyle 55 sivil hayatını kaybetti. Bunun tekerrür etmemesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz”

Libya'da Abdulhamid Dibeybe'nin Başbakanlığındaki Milli Birlik Hükümetinin esas olduğunu, bu hükümetin desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Akar, Aralık ayında yapılacak seçimlere kadar Libya'da sükûnetin devam etmesi için gayret göstereceklerini söyledi.