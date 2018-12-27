''Milli Piyangoda büyük ikramiye çıkarsa kendime özel metrobüs alacağım''

Milli Piyango haberi için Eminönü'ne giden CNN TÜRK muhabiri Fulya Öztürk ve kameraman Halil Kahraman, bir metrobüs yolcusunun hayalini dinledi... En büyük hayalinin kendine özel metrobüs almak olduğunu söyleyen metrobüs yolcusu, "İstanbul gibi büyük bir şehirde benim en büyük hayalim kendime özel metrobüs almak. Sırf, ayakta işe gidip gelmemek için. Hangi gün oturacağım onu düşünüyorum. Yaklaşık 5 yıldır her sabah oturabilme umuduyla evden çıkıyorum ama bir şekilde oturamıyorum. Oturarak eve gitmenin duygusunu yaşamak istiyorum. Bir gün boş koltuk buldum, oturdum. Onda da yaşlı bir amca denk geldi, 'Evladım yer verir misin?' dedi. 'Tabii ki' dedim. 3-5 saniye oturdum. Amca da tesadüfen son durağa kadar inmedi. Hep böyle ayakta gittim" dedi.