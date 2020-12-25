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Milli Piyango kuyruğundaki vatandaş: Bana çıkarsa kendimi dondurup 200 yıl sonra tekrar dünyaya döneceğim

"200 yıl sonraki dünyanın halini görmek istiyorum; daha iyi olacağına eminim"

25 Aralık 2020 17:34

Yılbaşı çekilişine 6 gün kala, bilet almak isteyenler İstanbul Eminönü'ndeki bir bilet gişesi önünde uzun kuyruk oluşturdu. Bir vatandaş 100 milyon lira ikramiyenin kendisine çıkması halinde ilginç hayalinden bahsetti. Vatandaş "Umudum, büyük ikramiye bana çıkarsa Avrupa'da oluyor bu iş, Türkiye'de yok henüz yasak. Kendimi donduracağım, sevdiğim insanları da donduracağım, öyle şirketler var. Büyük miktarda para veriyorlar. 200 yıl sonra dünyaya geleceğim. 200 yıl sonraki dünyanın halini görmek için" dedi. 

Sisal Şans bünyesinde Milli Piyango tarihinde en yüksek ikramiye olan 100 milyon TL'nin sahibini bulacağı Milli Piyango özel yılbaşı çekilişine 6 gün kaldı. Eminönü'ndeki bir piyango bayisinin önünde gün boyunca uzun kuyruklar oluştu. Metrelerce uzayan kuyruk havadan da görüntülendi. Ekipler ise gün boyunca sosyal mesafe ve maske uyarılarını yineledi. Polis ekipleri de oluşan yoğun kalabalığın mesafe kurallarına uymasına özen gösterdi. Online olarak da satılan biletler, 31 Aralık saat 19.00'a kadar satılmaya devam edecek. Ayrıca bu sene Milli Piyango, bir kişiye isabet edene kadar çekilmeye devam edecek.

"Bana çıkarsa kendimi donduracağım, 200 yıl sonra dünyaya geleceğim"

1 saattir kuyrukta beklediğini söyleyen Mehmet Hakan'ın, büyük ikramiye için çok ilginç bir hayali var. Hakan, 100 milyon lira kendisine çıkarsa, yurtdışında kendisini dondurmak istediğini söyledi. Hakan, "Umudum, büyük ikramiye bana çıkarsa Avrupa'da oluyor bu iş, Türkiye'de yok henüz yasak. Kendimi donduracağım, sevdiğim insanları da donduracağım, öyle şirketler var. Büyük miktarda para veriyorlar. 200 yıl sonra dünyaya geleceğim. 200 yıl sonraki dünyanın halini görmek için" dedi. 

"Adana'dan geliyorum, 3 yıldır bu vakitte buradayım"

Adana'dan İstanbul'a Milli Piyango bileti almak için geldiğini söyleyen Abidin Şenol kuyrukta yarım saati aşkın süredir beklediğini söyledi. Şenol, "Adana Çukurova'dan geliyorum. Bilet almaya geldim. 3 senedir bu vakitte buradayım. Kendimi kurtaracak kadar çıkıyor. En azından param boşa gitmiyor. Umutlar yüksek geliyorum 3 yıldır. 3 günlük de olsa hayal iyidir. Çıkarsa harcayacağım yiyeceğim parayı. Akrabalar çok onlara dağıtacağım" diye konuştu.

 

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