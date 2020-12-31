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Milli Piyango büyük ikramiyesi görüntülendi

Milli Piyango özel çekilişi saat 23.00'te Kanal D ve Teve2'den canlı yayınlanacak

31 Aralık 2020 15:43

Bir Milli Piyango geleneği olan özel yılbaşı çekilişi için geri sayım başladı. Büyük ikramiyenin 100 milyon lira olduğu yılbaşı özel çekilişi öncesinde büyük ikramiye görüntülendi. 

Çekiliş öncesi 100 milyon TL'lik ikramiye, güvenlik önlemleri altında tek tek sayılarak kayıt altına alındığı belirtildi. 200-100 ve 50 liralık banknotlardan oluşan büyük ikramiye, özenle dizildi ve sayıldı.

Milli Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi sergilendi

Sisal Şans tarafından gerçekleştirilecek Milli Piyango özel çekilişi saat 23.00'te Kanal D ve Teve2'den canlı yayınlanacak. 

Milli Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi sergilendi

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