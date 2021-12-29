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Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Poyraz: Yaşanan güvensizlik, piyango biletlerinde satışı düşürdü

"Burada aktif olarak çalışan bayi sayımız 45. Dolayısıyla burada işin düştüğü, bayi sayısından ortada"

29 Aralık 2021 11:08

Ankara Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Poyraz, yıl başı yaklaşırken Milli Piyango bileti satışları için, “Bu güvensizliğin verdiği; vatandaşta olumsuz yönde bu şans oyunlarına dönük; özellikle piyangoya dönük algının etkisiyle satışlar alabildiğine düşük. Geçen sene yüzde 100 ise bu sene yüzde 70 civarında satış var” dedi.

Ankara Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Poyraz, yıl başı yaklaşırken Milli Piyango bileti satışları ve Milli Piyango bayi esnaflarının sorunlarına ilişkin Anka Haber Ajansı’na konuştu. Poyraz, şunları söyledi:

“Özelleştikten sonra bu Demirören ve İtalyan ortaklığıyla kurulan şirket… Burada bir güvensizlik var. Zaten yani birçok kuruma güvensizlik olduğu kadar bu şirkete olan güvensizlikten dolayı satışlar bir hayli düşük.

"Geçen sene 500 civarında gezici piyango bayimiz varken, bu sayı şu anda şirketle sözleşme yapan bayi sayısı 90 ile 100 civarında, 90’ın biraz üzerinde. Burada aktif olarak çalışan bayi sayımız 45. Dolayısıyla burada işin düştüğü, bayi sayısından ortada. Dediğimiz gibi, bir de güvensizlik var. Bu güvensizliğin verdiği de vatandaşta olumsuz yönde bu şans oyunlarına dönük; özellikle piyangoya dönük böyle bir algının etkisiyle satışlar alabildiğine düşük. Geçen seneye göre yaşanan düşüş oranı daha çıkmadı. Yılbaşı çekilişinden sonra oran olarak ortaya çıkabilir ama biz bayilerle görüştüğümüzde geçen sene ki satışları yakalayamadıklarını dolayısıyla orada, diyelim ki geçen sene yüzde 100 ise bu sene yüzde 70 civarında satış var. Bayiler istediğini bulamadı, yani çok sıkıntıları var."

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