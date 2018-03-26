Milli maçta Rusya yerine Sovyetler Birliği Marşı çalındı

Rusya ve Almanya arasında oynanan rugby mücadelesi öncesinde Rusya Federasyonu'nun milli marşı yerine Sovyetler Birliği'nin marşı çalındı. 1991 yılında yıkılan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ile aynı melodiye sahip olan ancak sözleri değiştirilen Rusya Federasyonu Milli Marşı'nın yanlış çalınması herkesi şaşkına çevirdi. Rus sporcuların Sovyetler Birliği marşının sözlerine coşkulu bir şekilde katılım göstermesi ise dikkatlerden kaçmadı. Tarihleri boyunca 10 kez karşılaşan iki ekibin maçında Rusya rakibini 57-3 mağlup etmeyi başardı. Almanya, Rusya karşısında hiç galibiyet alamadı.