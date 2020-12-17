Milli kayakçının nefes kesen uçuşu böyle görüntülendi

17 Aralık 2020 11:51
Kayakla atlama milli takımı sporcusu Fatih Arda İpcioğlunun nefes kesen uçuş videosu izleyenleri büyüledi.
Türkiye Kayak Federasyonu Kayakla Atlama A Milli takımı sporcularından Fatih Arda İpçioğlu, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum Atlama Kulelerinde sürdürüyor.
Fatih Arda İpcioglu’nun atlayışını kask kamerasıyla kaydettiği görüntüler izleyenlerin adeta nefesini kesti. Kuş gibi havadan süzülen Milli sporcu yeni sezonda büyük başarılara imza atmak adına yoğun bir çalışma içerisine girdi.
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