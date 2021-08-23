A Milli Kadın Voleybol Takımı'na karşı oynayan İsveç'in antrenörü takımını böyle motive etti: Her zaman böyle bir takıma karşı oynama şansımız yok

A Milli Kadın Voleybol Takımı'na 3-0 mağlup olan İsveç Milli Takımı'nın antrenörü, takımını motive ederken Türkiye'nin A Milli Voleybol Takımı'nı övdü.

Avrupa Şampiyonası'ndaki grup maçında İsveç'i 3-0 yenerken İsveç Milli Takımı antrenörü kendi oyuncularına "Her zaman böyle bir takıma karşı oynama şansımız yok. Oynayın ve tecrübe kazanın. Pozitif ve agresif olun" ifadelerini kullanarak bir konuşma yaptı.

Avrupa Şampiyonası'nda İsveç'i 3-0 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, Romanya ve Ukrayna'nın ardından bir galibiyete daha imza atarak grubunda 3'te 3 yaptı.

D Grubu'nda turnuvanın ilk maçında Romanya'yı 3-1 ve Ukrayna'yı 3-0 yenen A Milli Voleybol Takımı, İsveç karşısında da es vermedi. A Milli Voleybol Takımı büyük bir çekişmeye sahne olan ilk set dışında rakibi karşısında etkili bir oyun ortaya koydu ve maçtan 3-0 galip ayrıldı.

Turnuvada 24 takım; Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ev sahipliği yaptığı 4 grupta mücadele ediyor. Grup müsabakaları sonunda ilk 4 sırada yer alan 16 ekip, 8'li finallere yükselecek.

Takımların çapraz eşleşme usulüyle karşılaşacağı 8'li finallerde rakiplerine üstünlük kuran ekipler, adlarını çeyrek finale yazdıracak. Organizasyonda 8'li finaller ile çeyrek final maçları Bulgaristan ve Sırbistan'da oynanacak. Yarı final ile final müsabakalarına ise Sırbistan ev sahipliği yapacak.

Şampiyonada grup maçları, 26 Ağustos'ta tamamlanacak, 8'li finaller ise 28-30 Ağustos'ta oynanacak. Çeyrek final ile yarı final karşılaşmalarının 31 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde yapılacağı turnuvada şampiyonluk ve üçüncülük müsabakaları ise 4 Eylül'de oynanacak.