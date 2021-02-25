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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Sağlık anlamında riske girmeyeceğiz

25 Şubat 2021 16:04

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Sağlık anlamında herhangi bir riske girmeksizin, sadece bilimin verileriyle hareket ederek, yola çıkarak okullarımızı peyderpey açma noktasında kararlılığımız devam ediyor” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un katılımıyla Kırkpınar Spor Lisesi’nde düzenlenen törende, yapımı tamamlanan eğitim tesislerinin açılış programı gerçekleştirildi.

“Sağlık açısından riske girmeden, bilimsel verilere göre hareket edeceğiz”

Burada bir konuşma gerçekleştiren Milli Eğitimi Bakan Selçuk, “Okulları sadece fiziksel binalar olarak ya da sadece derslerin işlenip de sınıftan dışarı çıkıldığı bir ortam olarak elbette görmüyoruz. Okul bir hayat sahnesidir, okul bir yaşam alanıdır ve okulun çocukların şahsiyetinin gelişmesinde, sosyalleşmesindeki etkisi asla yadsınamaz. Ve bu çerçevede de sağlık anlamında herhangi bir riske girmeksizin, sadece bilimin verileriyle hareket ederek, yola çıkarak okullarımızı peyderpey açma noktasında kararlılığımız devam ediyor” dedi.

Bakan Selçuk, Kırkpınar Spor Lisesindeki açılış töreninin ardından Edirne Valiliği’ne giderek, vali Ekrem Canalp’i makamında ziyaret etti.

“Yaşasın meslek liselerimiz”

Bakan Selçuk, Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ve Edirne Lisesi okullarını da tek tek ziyaret ederek, öğrencilerin çalışmalarını yakında inceledi. Bakan Selçuk, “Meslek liselerine bakış açımızı biliyorsunuz. Daha büyüsün daha gelişsin istiyoruz. Yaşasın meslek liselerimiz. Hep birlikte daha da iyi olacak inşallah” dedi.

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