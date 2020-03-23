Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 10 soruda EBA'ya dair merak edilenleri açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugün başlayan Uzaktan Eğitimle ilgili 10 soruda merak edilenleri cevapladı.

Selçuk, “Uzaktan eğitimde herhangi bir sınav ve notlama olmayacak. Bu süreç çocuklarımızın çalış demeden çalışacakları, ödev yap demeden kağıda kaleme sarılacakları, oku demeden okuyacakları, öz sorumluluklarıyla tanışacakları bir süreç olacak” dedi.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle alınan tedbirler kapsamında eğitime ara verildi. Bugün itibariyle EBA ile uzaktan eğitim süreci başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT EBA TV üzerinden, velilere ve öğrencilere ilk ders maiyetinde hitap etti. Bakan Selçuk, daha sonra Uzaktan Eğitim’e dair merak edilenleri 10 soruda açıkladı.

Selçuk, okulların ne zaman açılacağına dair, “Sağlık Bakanlığımız ile süreci hassasiyetle takip ediyoruz. Okullardaki eğitime ara verilmesi kararını virüsün dünyadaki yayılımı ve bilim kurulunun verileri doğrultusunda aldık. Okulların açılabilmesi için de yine bilim kurulunun verilerine ihtiyacımız var. Durum netleştiğinde alınacak kararları tüm halkımızla paylaşacağız” ifadelerini kullandı.





