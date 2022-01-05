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Milli Eğitim Bakanı Özer, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü ve okul müdürüne tepki gösterdi: Siz ne iş yaparsınız, para istediniz de para mı vermedik?

"Gezdirdiğiniz okul böyleyse gezdirmediğiniz okullar nasıl?” 

05 Ocak 2022 16:16

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Şanlıurfa'da ziyaret ettiği bir okuldaki eksikleri işaret ederek, İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt ve okul müdürüne “Siz ne iş yaparsınız ya? Para istediniz de para mı vermedik? Gezdirdiğiniz okul böyleyse gezdirmediğiniz okullar nasıl?” diyerek tepki gösterdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Urfa’daki Buhara Eğitim Kampüsü'nde bulunan Halilurrahman Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Sınıfları inceleyen ve öğrencilerle sohbet eden Özer, daha sonra okul bahçesinde okul müdürüne, “Buraya bir basketbol sahası yapılmaz mı? Siz ne iş yapıyorsunuz? Para istediniz de para mı vermedik? Bu çocukları niye burada mahzun halde bırakıyorsunuz” dedi.

Bakan Özer, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt’a ise “Sayın Müdür, gezdirdiğiniz okul böyleyse gezdirmediğiniz okullar nasıl” diyerek tepki gösterdi.

 

 

MEBMahmut ÖzerFevzi Kurttepki gösterdiŞanlıurfBuhara Eğitim KampüsüHalilurrahman Ortaokulu

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