Milletvekilliği düşürülen Gergerlioğlu: AB Türkiye’yi kaybetmemeli

Milletvekilliği düşürülen Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis'te tuttuğu 'adalet nöbetine' Anayasa Mahkemesi’nden karar çıkana dek devam edecek.

Dışarı çıkarsa göz altına alınmaktan korkmadığını söyleyen Gergerlioğlu, bunun seçmenin onurunu korumaya yönelik bir protesto olduğunu söylüyor.

Söz konusu gelişmelere ilişkin Avrupa'dan gelen tepkileri de değerlendiren Gergerlioğlu, "AB Türkiye’yi kaybetmemeli" derken gelen uluslar arası tepkinin de yetersiz olduğu görüşünde...

Fulya Canşen, Gergerlioğlu ile WDR Cosmo Köln Radyosu için konuştu.