Milletvekilliği düşürüldüğü an HDP'li Leyla Güven...

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları'nın milletvekillikleri düşürüldü. O anlarda HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, milletvekilliğinin düşürülmesine "Berxwedan jiyan e" (Direnç hayattır) sözleriyle tepki gösterdi.

KCK Ana Davası’nda yargılanan HDP milletvekilleri Leyla Güven 6 yıl hapis cezası, Musa Farisoğulları da 9 yıl hapis cezası almıştı.

CHP'li Enis Berberoğlu ise MİT TIR’ları görüntülerini Can Dündar'a ilettiği gerekçesiyle 25 yıl hapis cezasını almış ve bu ceza Yargıtay tarafından onanmıştı.



Milletvekilliği sona erinceye kadar Berberoğlu'nun cezasının infazının durdurulmasına ve salıverilmesine de karar verilmişti.

Berberoğlu ile Güven ve Farisoğulları hakkındaki yargı kararları TBMM bekletiliyordu.