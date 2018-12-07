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Milletvekilleri canlı yayında yumruk yumruğa birbirine girdi

07 Aralık 2018 17:57

Ukrayna'da iktidar partisine mensup bir milletvekili ile radikal milliyetçi bir milletvekili arasında stüdyoda canlı yayında başlayan tartışma, kısa sürede yumruklaşmaya dönüştü. Ukrayna'da iktidarda bulunan Petro Poroşenko Bloğu Milletvekili Oleg Barna ile radikal milliyetçi çizgideki Özgürlük Partisi milletvekili Yuriy Levçenko arasında, Ukrayna'nın on ilinde sıkıyönetim ilan edilmesi konusunda tartışma başladı. Muhalif milletvekili Levçenko'nun iktidar partisindeki miletvekili Oleg Barna'yı Ukrayna'daki zenginlerin, işadamlarının hizmetçisi olmakla suçlaması üzerine, Barna, Levçenko'nun 'iktidarsız' olduğunu söyledi. Bunun üzerine, muhalif milletvekili Barna, iktidar partisi milletvekili Levçenko'nun yanına gelerek onu yumrukladı ve yere fırlattı. Televizyon kanalından yapılan açıklamada, bu kavganın bu televizyon kanalının kurulduğu 20 yıldan bu yana yaşanan ilk kavga olduğu belirtilirken, kavgada, kanalın teknik malzemelerinin de hasar gördüğü ifade edildi.

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